In beeld: Gouden Schoen begint te lonken voor Bas Dost

10:53 – Bas Dost nam afgelopen weekend vier doelpunten voor zijn rekening in de uitwedstrijd van Sporting CP tegen Tondela (1-4 winst) en heeft daardoor al zes doelpunten meer gemaakt dan de nummer twee op de topscorerslijst van Portugal. De Nederlandse spits strijdt echter niet alleen om de topscorerstitel in de Primeira Liga. Dankzij zijn enorme scoringsdrift is onze landgenoot zelfs in de race voor de Gouden Schoen.



Dost mag zich dankzij zijn 22 doelpunten in de Portugese competitie scharen bij de beste spitsen ter wereld. Hij staat momenteel gedeeld tweede in het Gouden Schoen-klassement. FC Barcelona-vedette Lionel Messi leidt de dans met 23 doelpunten (46 punten), Dost volgt samen met Torino-revelatie Andrea Belotti en Borussia Dortmund-spits Pierre-Emerick Aubameyang (ook 22 goals, 44 punten) op kleine afstand.



Robert Lewandowski, Edinson Cavani, Edin Dzeko, Luis Suárez en Mauro Icardi completeren de top-negen, terwijl Cristiano Ronaldo de tiende plaats deelt met vijf andere spelers. Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen is de beste eredivisiespeler in het klassement van de Gouden Schoen, met achttien goals en 27 punten. Bij de spelers uit Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Portugal wordt het aantal goals met twee vermenigvuldigd voor de Gouden Schoen-verkiezing. Landen die daarachter komen, zoals Frankrijk en Nederland, hebben te maken met een 1.5-vermenigvuldiging.



In het verleden werd de Gouden Schoen vier keer eerder door een Nederlandse speler in de wacht gesleept. Kees Kist (AZ, 1979), Wim Kieft (Ajax, 1982), Marco van Basten (Ajax, 1986) en Roy Makaay (Deportivo La Coruña, 2003) wisten de felbegeerde topscorerstitel te grijpen. De laatste Nederlandse podiumplaats dateert van het seizoen 2011/2012. Toen pakte Robin van Persie in Arsenal-dienst de Bronzen schoen, met dertig goals en zestig punten.



Cristiano Ronaldo won de Gouden Schoen het vaakst: vier keer. Messi kan dit seizoen op gelijke hoogte komen met zijn eeuwige rivaal, omdat de Argentijn van Barça momenteel al drie gouden schoenen in zijn vitrinekast heeft staan.





De huidige top-vijftien van de Gouden Schoen

Lionel Messi (FC Barcelona): 23 goals, 46 punten





Andrea Belotti (Torino): 22 goals, 44 punten





Bas Dost (Sporting CP): 22 goals, 44 punten





Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): 22 goals, 44 punten





Robert Lewandowski (Bayern München): 21 goals, 42 punten





Edinson Cavani (Paris Saint-Germain): 27 goals, 40.5 punten (x1.5)





Edin Dzeko (AS Roma): 20 goals, 40 punten





Luis Suárez (FC Barcelona): 20 goals, 40 punten





Mauro Icardi (Internazionale): 20 goals, 40 punten





Anthony Modeste (1.FC Köln): 19 goals, 38 punten





Gonzalo Higuaín (Juventus): 19 goals, 38 punten





Harry Kane (Tottenham Hotspur): 19 goals, 38 punten





Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 19 goals, 38 punten





Romelu Lukaku (Everton): 19 goals, 38 punten





Dries Mertens (Napoli): 19 goals, 38 punten