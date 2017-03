Nog vijf landen vertegenwoordigd in Champions League

23:01 – Spanje, Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Die landen zijn vertegenwoordigd in de kwartfinales van de Champions League. AS Monaco en Atlético Madrid grepen woensdag, ten koste van respectievelijk Manchester City en Bayer Leverkusen, als laatste een plek bij de laatste acht van het miljoenenbal.



Eerder hadden Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus en Leicester zich al in de kwartfinales van de Champions League gespeeld. Derhalve heeft Spanje nog drie clubs in Europa's grootste clubcompetitie, Duitsland heeft met twee stuks ook nog meerdere ijzers in het vuur. De hoop van Engeland, Italië en Frankrijk is gevestigd op respectievelijk Leicester, Juventus en Monaco.



In de achtste finales stonden zes landen. In die toernooifase zag Portugal haar beide clubs uitgeschakeld worden. FC Porto redde het niet tegen Juventus, Benfica ging eruit tegen Dortmund. Verder overleefden Napoli, Paris Saint-Germain, Arsenal en Sevilla, naast Leverkusen en Atlético, de eerste knock-outronde niet.



De loting voor de kwartfinale van de Champions League is komende vrijdag om 12.00 uur.