Ojo neemt komende zomer afscheid van Willem II

23:12 – Funso Ojo gaat op zoek naar een nieuwe club. De 25-jarige middenvelder heeft besloten zijn aflopende contract bij Willem II niet te verlengen. Dat heeft hij aan de clubleiding laten weten, meldt de Tilburgse equipe woensdag via de officiële kanalen.



Ojo is bezig aan zijn tweede seizoen bij Willem II. De Brabanders namen hem in de zomer van 2015 over van FC Dordrecht. De Belg groeide in Tilburg snel uit tot een vaste waarde op het middenveld; hij speelde tot dusver 59 wedstrijden voor Willem II. In het verleden kwam Ojo uit voor onder meer PSV een VVV-Venlo.



Eerder liet keeper Kostas Lamprou al weten komende zomer te vertrekken uit Tilburg.