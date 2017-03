Heerkens twee seizoenen langer in dienst van Willem II

11:37 – Freek Heerkens heeft zijn contract bij Willem II opengebroken en verlengd, zo meldt de club via de officiële site. De verdediger was in het bezit van een aflopende verbintenis en tekent bij tot de zomer van 2019. Hij is dit jaar bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van de club uit Tilburg.



De 27-jarige Heerkens zette donderdagochtend zijn handtekening onder het nieuwe contract. "De ambities van Willem II om een stabiele middenmoter te worden, spreken mij zeer aan. Dat ik het vertrouwen van de club voel is daarnaast belangrijk voor me geweest om bij te tekenen. Na vier seizoenen voel ik me sterk verbonden met Willem II. Ik heb het hier erg naar mijn zin en ben daarom trots op deze contractverlenging", vertelt hij op de website van de Tricolores.



Ook technisch manager Joris Mathijsen is tevreden. "Freek is een speler met een absolute topsportmentaliteit die past bij de ambities die we hebben. Daarnaast is het erg fijn dat hij op meerdere posities inzetbaar is." Heerkens speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor Willem II in de Eredivisie.