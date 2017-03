PSV breekt contract Locadia open en verlengt tot 2020

14:19 – Jürgen Locadia is nog tot en met de zomer van 2020 speler van PSV, zo werd vrijdagmiddag bekend. De buitenspeler is een nieuwe overeenkomst met de Eindhovense club aangegaan, nadat deze besloot het contract van de 23-jarige geboren Drent open te breken. Locadia is sinds 2010 verbonden aan de regerend landskampioen.



In het lopende seizoen heeft Locadia nog niet bijzonder veel speelminuten kunnen maken: in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, het vierde competitieduel van het seizoen, moest hij geblesseerd de strijd staken. Nadien bleek de buitenspeler een beschadiging aan zijn lies te hebben opgelopen: het herstel nam een half jaar in beslag. Drie weken geleden keerde Locadia, uit bij Feyenoord, terug op het veld.



Locadia promoveerde in 2011 vanuit de jeugd van PSV, waartoe hij een seizoen behoorde. Voorheen kwam hij uit voor VV Bargeres, VV Emmen, FC Emmen, RKSV Sarto en Willem II.