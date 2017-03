PSV start met Van Ginkel en De Jong tegen Vitesse

19:02 – Phillip Cocu kiest er zaterdag voor om met zowel Siem de Jong als Marco van Ginkel in de basis te beginnen. Daarom neemt Bart Ramselaar tijdens het duel met Vitesse plaats op de bank. Joshua Brenet is de vervanger van de geblesseerde Jetro Willems.



Willems verliet donderdag vroegtijdig de training van de Eindhovenaren. De verdediger kampt met een lichte hamstringblessure en is niet fit genoeg om in actie te komen tegen Vitesse. Van Ginkel moest afgelopen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog genoegen nemen met een reserverol, maar verschijnt nu weer aan de aftrap. Omdat ook Siem de Jong mag blijven staan, begint Ramselaar op de bank.



Bij Vitesse geen wijzigingen in de basiself ten opzichte van het laatst gespeelde competitieduel. De Arnhemmers wonnen met 5-0 van Sparta Rotterdam en dus heeft trainer Henk Fraser weinig redenen om zijn opstelling om te gooien.



Opstellingen

PSV: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Brenet; Guardado, Pröpper, Van Ginkel; Siem de Jong, Luuk de Jong, Pereiro

Vitesse: Room; Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor