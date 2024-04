Man van 152 wedstrijden voor Vitesse verwacht na degradatie te gaan vertrekken

verwacht dat hij volgend seizoen niet meer voor Vitesse zal spelen. De 31-jarige middenvelder beschikt over een aflopend contract en ziet het niet zitten om in de Keuken Kampioen Divisie aan de slag te gaan, in verband met de vele wedstrijden die in die competitie op kunstgras worden afgewerkt.

Van Ginkel debuteerde in april 2010 in de hoofdmacht van Vitesse, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In 2013 werd hij verkocht aan Chelsea, dat ruim negen miljoen euro voor de middenvelder aftikte, maar waar een doorbraak in het eerste elftal er nooit in zat. Na uitleenbeurten aan AC Milan en Stoke City verhuurden de Londenaren hem tot drie keer toe aan PSV, alvorens Van Ginkel in 2021 transfervrij overstapte naar de Eindhovenaren. In januari 2023 keerde hij vervolgens terug bij de club waar het allemaal begon.

De jarenlang door blessureleed geteisterde Van Ginkel, achtvoudig international van Oranje, kwam dit seizoen in alle competities 28 keer in actie in het geel-zwart, waarvan een groot deel als aanvoerder. Daarin kon hij niet voorkomen dat Vitesse keihard op degradatie afstevende, tot de licentiecommissie van de KNVB vorige week helemaal een einde maakte aan de doodsstrijd door de club achttien punten in mindering te brengen vanwege het niet voldoen aan de licentie-eisen. Mits daaraan volgend seizoen wel wordt voldaan, dan komt de club na 35 jaar onafgebroken op het hoogste niveau te hebben gespeeld vanaf komende zomer dus uit in de Keuken Kampioen Divisie, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk dus zonder Van Ginkel gaan gebeuren.

"Mijn contract loopt af. Ik heb nog geen gesprekken daarover gevoerd", legt de middenvelder uit in gesprek met De Telegraaf. Vanwege de vele knieblessures die hem in het verleden parten hebben gespeeld, ziet hij uitkomen op het tweede niveau ook niet als een goed idee: "Dat is een grote complicatie", aldus Van Ginkel, die het 'niet erg waarschijnlijk' noemt dat hij in de KKD te bewonderen zal gaan zijn. Aan stoppen denkt hij aan de andere kant nog niet: "Het is mijn bedoeling om wel door te gaan."

Voordat het zover is rest Van Ginkel nog vier wedstrijden namens Vitesse, te beginnen aankomende zondag, als Fortuna Sittard op bezoek komt in Arnhem. Hoewel de club nergens meer om speelt, heeft Van Ginkel toch een doel gesteld voor de laatste restjes van het Eredivisieseizoen: "Voor de fans, die het hele seizoen achter ons stonden, wil je wat teruggeven. Het zou mooi zijn als we toch nog van de -1 kunnen komen."

