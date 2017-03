Jones voor Vermeer is enige mutatie bij Feyenoord

11:22 – Nog acht hordes heeft Feyenoord te nemen richting de landstitel. De lijstaanvoerder uit Rotterdam-Zuid, die nog altijd vier punten boven nummer twee Ajax staat, begint op deze zondag aan een belangrijke periode. Om 12.30 uur wordt het pittige uitduel met sc Heerenveen afgetrapt, daarna volgt na de interlandbreak op 2 april de Klassieker tegen Ajax.



In de uitwedstrijd tegen Friesland heeft Feyenoord nog steeds te maken met wat personele problemen, maar Brad Jones is weer helemaal hersteld en vervangt daarom weer Kenneth Vermeer onder de lat. Marko Vejinovic is ook weer fit, maar Eljero Elia, Bilal Basacikoglu en Terence Kongolo zitten nog steeds bij Sven van Beek in de lappenmand. Tonny Vilhena kan nog steeds spelen wegens het beroep tegen zijn schorsing. Los van de wissel Vermeer-Jones treedt Feyenoord met dezelfde namen aan als in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ.



Heerenveen-coach Jurgen Streppel heeft tegen Feyenoord een fitte selectie tot zijn beschikking, al kan hij nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde Stijn Schaars. De Friezen kennen een mindere reeks en willen zich herpakken van de pijnlijke 4-1 verliespartij bij Excelsior van vorige week. Dat doen ze met Arber Zeneli en Martin Ødegaard op de reservebank. Zij worden vervangen door Morten Thorsby en Luciano Slagveer, die vorige week als invaller trefzeker was tegen Excelsior.



Opstellingen

sc Heerenveen: Mulder; Marzo, St. Juste, Van Aken, Bijker; Van Amersfoort, Kobayashi, Thorsby; Slagveer, Ghoochannejhad, Larsson.

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Toornstra.