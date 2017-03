De Ligt: "Week hopelijk afsluiten met debuut in Oranje"

19:29 – Matthijs de Ligt meldde zich maandag voor het eerst bij het Nederlands elftal. De 17-jarige verdediger wilde niet al te hooggespannen verwachtingen hebben, maar hoopt wel zijn debuut te kunnen maken. "Ik wil er een zo leerzaam mogelijke week van maken."



"Als iemand twee weken geleden tegen mij gezegd zou hebben dat ik hier zou staan, had ik hem voor gek verklaard", vertelt De Ligt op de eerste dag in Noordwijk aan FOX Sports. De verdediger heeft nog niet al te veel verwachtingen. "Voor mij is het al geweldig dat ik erbij zit. Er zijn hier allemaal fantastische spelers. Natuurlijk moet ik niet te erg tegen iedereen opkijken, maar het is wel het grote Oranje. Ik wil hier zo veel mogelijk leren en hopelijk kan ik deze week afsluiten met mijn debuut."



De omschakeling van Ajax naar het Nederlands elftal betekent voor De Ligt ook afleiding na het debacle op bezoek bij Excelsior in de Eredivisie. "Het rotgevoel ben ik nog niet helemaal kwijt. Maar het gaat wel in de goede richting dus straks is het waarschijnlijk wel weg."