Van de Looi: "We hebben zeker voor de winst gestreden"

9:41 – Willem II ging zaterdagavond met 2-0 onderuit tegen FC Utrecht. Desondanks was trainer Erwin van de Looi niet alleen maar ontevreden. Hij stelde na afloop dat zijn ploeg wel degelijk voor de winst heeft gestreden in De Galgenwaard.



Van de Looi vond dat de aanvallers van FC Utrecht het verschil maakten. "Verder waren de verschillen niet zo heel groot. Op bezoek gaan bij Utrecht is wel eens lastiger geweest. Maar hun rendement was hoog met de weinige mogelijkheden die ze kregen. Bij ons was dat lager", zegt de trainer in gesprek met FOX Sports. "Misschien dat we iets opportunistischer hadden kunnen spelen. We hebben zeker voor de winst gestreden, alleen voorin kwamen we er heel moelijk doorheen."



De midweekse speeldag ziet Van de Looi als een voordeel. "We hebben er nog twee te gaan en de uitslagen bepalen uiteindelijk of het een goede week was. Maar het is prettig dat we ons over drie dagen alweer kunnen revancheren voor dit duel. We moeten voorin meer laten zien. Dat is duidelijk", doelt hij op het treffen met ADO Den Haag en PSV.