Hendrix: "Moeten in ieder geval voor de tweede plek gaan"

12:58 – Naast Jürgen Locadia kreeg ook Jorrit Hendrix een basisplaats van Phillip Cocu in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder speelde voor het eerst in lange tijd weer eens negentig minuten en was vooral erg blij met de steun van de supporters.



Na afloop van de 0-2 overwinning liep Hendrix dan ook naar het uitvak om zijn wedstrijdshirt aan de supporters te geven. "Dat hadden ze verdiend. De fans hebben me volop gesteund, ook op momenten dat ik niet speelde. Vandaar dit gebaar", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. "Op de wedstrijd van vanavond kijk ik met een goed gevoel terug. We hebben in de tweede helft misschien nagelaten om vaker te scoren, maar gaan zonder veel problemen met de punten naar huis."



Hendrix hoopt dat zijn basisplaats een voorbode is voor meer speelminuten. Bij een nederlaag van Feyenoord tegen Ajax mag PSV nog een beetje hoop hebben op het kampioenschap. Maar de middenvelder denkt dat het de Eindhovenaren in ieder geval moet lukken om als tweede te eindigen. "Ik was blij met mijn basisplek en als het dan zo loopt, hoop je natuurlijk op meer. De komende weken gaan we er samen alles aan doen om in ieder geval voor de tweede plek te gaan."