Ibrahimovic voorkomt record Koeman met late penalty

4 april 2017 – Ronald Koeman was dinsdag op weg naar een fraai record in de Premier League. De Nederlandse manager leek met zijn club Everton de uitwedstrijd tegen Manchester United met 0-1 te gaan winnen, maar in de extra tijd kreeg de thuisclub een penalty. Zlatan Ibrahimovic benutte deze, waarmee hij de eindstand op 1-1 bepaalde.



Was het 0-1 gebleven, dan had Koeman voor het derde Premier League-seizoen op rij als bezoekende coach een overwinning geboekt op Old Trafford, iets dat tot dusver geen enkele manager voor elkaar heeft gekregen. In de afgelopen twee seizoenen won Koeman met Southampton bij Manchester United, waarbij het telkens 0-1 werd.



Het zag er wel lange tijd goed uit voor Koeman. Everton nam in de 22ste minuut de leiding. Een corner belandde in eerste instantie bij Ashley Williams, die vervolgens Phil Jagielka bij de tweede paal wist te bereiken. Zijn collega-verdediger troefde Marcos Rojo af en werkte het leder vervolgens in het doel.



Manchester United had veel balbezit, maar creëerde niet heel veel kansen omdat Everton haar zaakjes achterin uitstekend voor elkaar had. En als de thuisclub dan eens gevaarlijk werd, dan had het geen geluk. Zo raakte Paul Pogba in de 55ste minuut met een kopbal uit een vrije trap van Ashley Young de lat en een kwartier later werd een treffer van Ibrahimovic afgekeurd wegens buitenspel, al leek daarvan nét geen sprake.



In de vierde minuut van de extra tijd kwam Manchester United dan toch langszij. Ibrahimovic schoot raak uit een penalty, die werd toegekend na een overduidelijke handsbal van Williams op een schot van Luke Shaw.



Door het gelijkspel blijft het verschil tussen Manchester United en Everton in het klassement drie punten, in het verschil van eerstgenoemde club. De ploeg van José Mourinho staat vijfde met 54 punten, Everton deelt met Arsenal de zesde plek. De formatie van Koeman speelde wel respectievelijk twee en drie wedstrijden meer dan Manchester United en Arsenal. Woensdag speelt Arsenal nog thuis tegen West Ham United.



Leicester City klom naar de tiende plaats. De landskampioen won ook de vijfde wedstrijd onder leiding van Craig Shakespeare. Door goals van Islam Slimani en Jamie Vardy in de tweede helft won Leicester in het eigen King Power Stadium met 2-0 van hekkensluiter Sunderland.