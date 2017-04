Stevens bereid om oude club Roda JC uit de brand helpen

19:05 – Huub Stevens is bereid om Roda JC in de slotfase van het seizoen te helpen wanneer hem dat wordt gevraagd. Woensdag werd bekend dat directeur Ton Caanen zijn functie neerlegde. Met nog maar enkele wedstrijden te gaan staan de Limburgers op de laatste plaats in de Eredivisie.



Stevens laat weten dat hij zeker bereid is om Roda JC te helpen, maar op de baan van Yannis Anastasiou is hij in ieder geval niet uit. "Mijn naam valt wel heel snel", lacht hij in gesprek met FOX Sports. "In dit geval hoeft dat niet, want ik vind niet dat het aan de trainer ligt. Dat moet duidelijk zijn. Ik ben altijd bereid om te helpen. Het is alleen de vraag in welke functie."



Sef Vergoossen heeft bij Roda al een adviserende rol dus daar lijkt voor Stevens geen taak weggelegd. Of hij een rol als sterke man naast Anastasiou zou accepteren, weet hij niet. "Laten we eerst maar afwachten of ze daar over nadenken. Het is toch een club waar ik lang en met plezier gewerkt heb", besloot hij.