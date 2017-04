Elia: "Het voelde heerlijk om weer op het veld te staan"

10:00 – Eljero Elia was woensdag trefzeker voor Feyenoord in de met 8-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De aanvaller beleefde daarmee een mooie rentree bij de Rotterdamse club, nadat hij een maand was uitgeschakeld met blessureleed.



"Het voelde heerlijk om weer op het veld te staan. Het was lastig om een aantal weken niet te spelen, maar ik ben blij dat ik in dit duel weer belangrijk kon zijn", vertelt Elia op de clubwebsite. Na een uur werd hij wel gewisseld. "Uit voorzorg, zodat ik ook zondag tegen PEC Zwolle weer fris ben. We moeten ook in die wedstrijd alles geven om te winnen en net zo gretig voor de dag komen als tegen Go Ahead."



Elia kwam tegen Go Ahead voor de achtste keer tot scoren in dit eredivisieseizoen.