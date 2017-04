Politie arresteert verdachte na aanslag Dortmund

14:23 – De politie heeft een aanhouding verricht na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund dinsdagavond. Hij heeft een islamitische achtergrond, zo meldt de openbaar aanklager op een ingelaste persconferentie. Er is ook nog een tweede verdachte in beeld.



De openbaar aanklager laat verder weten dat de woning van de gearresteerde verdachte inmiddels is doorzocht. De autoriteiten gaan uit van een aanslag met een terroristische achtergrond. Op de plaats delict werd een brief van de dader(s) gevonden, maar de politie twijfelt aan de echtheid ervan. De explosieven die werden gevonden bij de spelersbus bevatten metalen deeltjes. "Het is een wonder dat er niet meer mensen gewond zijn geraakt", aldus de aanklager.



Het motief achter de aanslag op de spelersbus voorafgaand aan de Champions League wedstrijd is nog altijd niet achterhaald. Bij de explosies raakten twee mensen gewond. Dortmund-verdediger Marc Bartra en een politieman.