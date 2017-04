Genoa-speler krijgt lange schorsing vanwege matchfixing

17:21 – Armando Izzo heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt in Italië. De verdediger van Genoa is door de Italiaanse voetbalbond namelijk voor anderhalf jaar geschorst vanwege matchfixing toen hij bij zijn vorige werkgever op de loonlijst stond.



In 2014 speelde Izzo bij Avellino, dat destijds op het tweede niveau acteerde, en bij die club zou hij wedstrijden gemanipuleerd hebben. De Italiaan heeft daardoor nu, drie jaar later, een schorsing van achttien maanden gekregen. Ook moet hij een boete van 50.000 euro betalen.



De 25-jarige speler is in beroep gegaan tegen de straf.