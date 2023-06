Voetballers die op hun eigen competitie wedden: internationaal een groeiend probleem

Steeds meer Nederlandse en internationale voetbalclubs worden geconfronteerd met eigen spelers die gokken op uitslagen van de wedstrijden waar ze zelf aan meedoen. In andere gevallen gaat het om wedstrijden uit dezelfde competitie. Het wedden op eigen wedstrijden en wedstrijden in dezelfde competitie is in Nederland verboden. Er is immers een grote kans dat de speler expres verliest vanwege matchfixing. Criminelen kunnen behoorlijk wat geld betalen om een wedstrijd naar hun hand te zetten. Eerder werd al bekend dat er tientallen Nederlandse voetballers zijn die tegen de regels in op hun eigen wedstrijden inzetten. Maar het probleem blijkt groter te zijn dan alleen in Nederland.

Internationaal probleem

Het wedden op je eigen wedstrijden is in de meeste landen verboden. De kans op matchfixing is immers erg groot. Matchfixing is een groot probleem in heel Europa. Met het Calciopoli schandaal uit 2006 in het geheugen, willen de meeste internationale voetbalclubs voorkomen dat er sprake kan zijn van matchfixing. Daarom mogen de voetbalspelers wel gokken, maar niet wedden op de wedstrijden die ze zelf spelen, of wedden op andere wedstrijden uit de competitie. Toch blijkt het in de praktijk maar lastig te zijn om spelers dit af te leren. Het gaat namelijk toch regelmatig fout.

De schorsing van Ivan Toney

De schorsing van Brentford-spits Ivan Toney in het Verenigd Koninkrijk is het meest recente voorbeeld van hoe hardnekkig het probleem is. De voetbalspeler heeft zelfs dertien keer gegokt op een nederlaag van zijn eigen voetbalclub Brentford. Toen de Britse voetbalbond FA daarachter kwam, besloot de bond de spits voor acht maanden te schorsen. Het was zeker niet de eerste keer dat de speler de gokregels had overtreden. De bond stelt zelfs dat de 26-jarige aanvaller ruim 4 jaar lang (tussen 2017 en 2021) gokte op voetbalwedstrijden. Hij overtrad de regels meer dan 230 keer.

Er is een reden waarom het wedden op je eigen voetbalwedstrijden in de meeste landen niet mag: als actief speler heb je veel voorkennis. Daarom mag je onder meer niet op eigen wedstrijden gokken. Toch blijkt het probleem vaak dieper te liggen dan alleen maar naïviteit of koppigheid. In het geval van Ivan Toney bleek het te gaan om een gokverslaving.

Matchfixing in Italië

Italië staat er met het Calciopoli schandaal uit 2006 al niet al te rooskleurig op, maar ook in 2023 blijkt het er nog regelmatig fout te gaan. Zo liet Armando Izzo , verdediger van AC Monza, precies zien waarom het verboden is om op je eigen voetbalwedstrijden te wedden. De voetbalspeler werd door de Italiaanse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar omdat hij de wedstrijden naar zijn hand zette. Bovendien werd hij veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. De speler zegt zelf niets fout te hebben gedaan en gaat in hoger beroep. De verdediger zou twee competitiewedstrijden gemanipuleerd hebben in opdracht van zijn neef, die een leider is van een lokale afdeling van de Napolitaanse maffia.

© ProShots

Hoe zit het in Nederland?

Ook in Nederland gaan er regelmatig verhalen over matchfixing. Zo vonden voetbalanalisten het vreemd dat PSV tegen sc Heerenveen 3-3 gelijkspeelde. Analist Marco van Basten heeft moeite met de inzet van Jeffrey Bruma, de verdediger van sc Heerenveen die nu speelt bij PSV. De tafel moest erom lachen, maar Van Basten was serieus. Zo veroorzaakte de speler onder meer een strafschop. De playoffs van FC Barendrecht werd onlangs nog uitgesteld, omdat er sprake zou zijn van matchfixing. De nacompetitie werd om die reden stilgelegd. De voetbalclub gaf afgelopen weekend expres een voorsprong weg tegen GVVV. De KNVB doet onderzoek naar de zaak.

