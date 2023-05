Premier League-ster Ivan Toney voor acht maanden (!) geschorst

De FA heeft een megaschorsing uitgedeeld aan Ivan Toney. De sterspeler van Brentford, dit seizoen goed voor 20 doelpunten in 33 competitieduels, mag acht maanden lang geen voetbalgerelateerde activiteiten uitvoeren. Ook moet hij een boete van 50.000 pond betalen.

De aanvaller werd in november en december vorig jaar op liefst 262 punten aangeklaagd door de FA. Een groot deel daarvan heeft Toney inmiddels bekend. De overtredingen zouden tussen 2017 en 2021 hebben plaatsgevonden. Toney stond in de betreffende periode onder contract bij vier verschillende clubs: Scunthorpe United, Wigan Athletic, Peterborough United en Brentford. Er zijn voor zover bekend geen aanwijzingen dat Toney op zijn eigen wedstrijden heeft ingezet.

Het is spelers in Engeland echter ook niet toegestaan om zelf te wedden op wedstrijden of anderen te vragen dat namens hen te doen. Ook het delen van informatie waar anderen voordeel mee kunnen behalen is strafbaar.

Niet de enige

Toney is zeker niet de enige profvoetballer die zich heeft moeten verantwoorden voor gokgerelateerde overtredingen. Zo werd Kieran Trippier, tegenwoordig spelend voor Newcastle United, in december 2020 voor tien weken geschorst toen hij nog bij Atlético Madrid speelde. Bovendien kreeg de rechtsback een boete van bijna 80 duizend euro aan de broek. In Nederland werd Tom Beugelsdijk in zijn tijd bij Sparta eveneens verdacht van het overtreden van de regels, maar hij werd daarvan uiteindelijk vrijgesproken.