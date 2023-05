FA doet boekje open over gokverslaafde Toney: aanvaller zette in op verlies eigen club

De Engelse voetbalbond FA heeft aanvullende details gepubliceerd over de ernst van de overtredingen van de gokwet door Brentford-spits Ivan Toney (27). Hij werd vorige week voor acht maanden geschorst, mede omdat nu bekend is gemaakt dat hij meerdere keren inzette op een verlies van zijn eigen club.

Liefst dertien keer zou Toney ingezet hebben op een verliespartij van de club waar hij op dat moment voor uitkwam. Elf keer deed hij dat als speler van Newcastle United, de andere twee keer betrof het een wedstrijd van Wigan Athletic, de club die hem op dat moment huurde van The Magpies. De overtredingen vonden plaats in 2017 en 2018.

Artikel gaat verder onder video

Sky Sports heeft het rapport ingezien dat de FA opstelde naar aanleiding van het onderzoek naar Toney's gokactiviteiten. Daarin staat wel vermeld dat de aanvaller in geen van de wedstrijden waarop hij had ingezet in actie kwam. "Er is geen bewijs dat meneer Toney in de positie was om invloed uit te oefenen op verlies van zijn eigen team toen hij daarop inzette", citeert de zender uit het werk.

Toney sprak twee keer met psychiater dr. Philip Hopley, die concludeerde dat de Brentford-aanvaller gokverslaafd is (geweest). Omdat hij "oprechte spijt" heeft betuigd heeft de FA zijn schorsing teruggebracht van elf naar acht maanden. Dat betekent dat Toney in januari 2024 weer in actie mag komen voor zijn club. In september mag hij bovendien de training hervatten. Zijn club blijft ondanks de schorsing achter hem staan. "We doen alles wat we kunnen om Ivan en zijn familie bij te staan", schrijft Brentford in een statement.