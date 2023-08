'Tot januari geschorste spits moet Ten Hag extra optie naast Højlund gaan bieden'

Manchester United voegde deze zomer met Rasmus Højlund al een spits toe aan de selectie van trainer Erik ten Hag, maar zou daarnaast ook werken aan de komst van Ivan Toney (27). Er is echter een probleem: de aanvaller van Brentford mag pas vanaf januari weer in actie komen.

De Britse tak van FootballTransfers meldt dinsdag op basis van bronnen rond Manchester United dat de club al voor het eerder deze zomer naar de Verenigde Staten vertrok voor een aantal oefenduels met het kamp-Toney zou hebben gesproken. Op Old Trafford moet de Engelse spits als backup of zelfs concurrent voor de Deen Højlund gaan fungeren.

Artikel gaat verder onder video

Toney maakte afgelopen seizoen een prima indruk in het shirt van Brentford door namens die club liefst twintig keer te scoren in 33 wedstrijden in de Premier League. De laatste drie wedstrijden van het seizoen ontbrak hij echter omdat hij de gokregels van de FA liefst 262 keer zou hebben overtreden. Als gevolg daarvan werd de aanvaller door de Engelse voetbalbond voor liefst acht maanden geschorst, waardoor hij in januari pas weer in actie zou mogen komen. United zou echter bereid zijn zolang op hem te wachten.

Manchester United is echter niet de enige club die aan Toney denkt. Ook Tottenham Hotspur, dat afgelopen weekend nog met 2-0 te sterk was voor de ploeg van Ten Hag, zou zich mengen in de strijd om zijn handtekening. De Londenaren zijn naarstig op zoek naar doelpunten na het vertrek van clubtopscorer Harry Kane naar Bayern München.