Verdacht pakket gevonden bij uitgang in stadion Dortmund

21:09 – Door de trieste gebeurtenissen op dinsdag werden er door Borussia Dortmund woensdagavond extra voorzorgsmaatregelen genomen rondom de thuiswedstrijd tegen AS Monaco. Na afloop van de wedstrijd heeft de Duitse club echter gecommuniceerd dat er een verdacht pakketje is gevonden bij een uitgang.



Dortmund heeft fans op de noord- en oosttribune gevraagd om te blijven zitten in het stadion, tot er verdere informatie werd gegeven. De andere supporters in het stadion konden na de 2-3 nederlaag wel direct het stadion verlaten. Dortmund benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. Het is dus niet duidelijk of er echt iets aan de hand was bij het stadion, of dat het vals alarm was.