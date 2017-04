NAC moet in cruciale fase bijna heel elftal missen

11:58 – In de Jupiler League staan er belangrijke en drukke weken op het programma, waarin duidelijk zal worden hoe de kaarten van de nacompetitie geschud zullen worden. Juist in die fase heeft NAC Breda grote personele problemen. Vrijdagavond tegen Helmond Sport mist trainer Stijn Vreven bijna een heel elftal.



Bart Meijers, Chiro N'Toko, Jesse van Bezooijen, Gianluca Nijholt, Vinnie Vermeer, Olivier Rommens, Bodi Brusselers Brandon Barker kampen allemaal met blessures, terwijl Fabian Sporkslede en Robbie Haemhouts een schorsing uitzitten. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen", zegt Vreven treffend in gesprek met BN De Stem.



NAC, dat vorige week een gevoelige thuisnederlaag leed tegen SC Cambuur, gaat vanavond op bezoek bij de nummer veertien van de competitie. Komende maandag wacht de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. NAC bezet momenteel de zevende plaats in de Jupiler League en maakt daardoor een goede kans op een ticket voor de play-offs.