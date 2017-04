Neymar vertrouwt op nieuwe comeback van Barcelona

9:14 – Neymar heeft er vertrouwen in dat FC Barcelona opnieuw veerkracht kan tonen in de Champions League. De Catalanen moeten woensdag tegen Juventus in de return van de kwartfinale in het eigen Camp Nou de 3-0 nederlaag van vorige week in Italië wegwerken. In de achtste finales maakte Barça tegen Paris Saint-Germain met een 6-1 zege in de tweede ontmoeting een 4-0 verliesbeurt uit het eerste duel goed.



"We staan tegenover een andere tegenstander, maar Barcelona blijft Barcelona. We kunnen het voor elkaar krijgen. Het is ons één keer gelukt en we kunnen het ook een tweede keer doen", aldus Neymar bij Canal Esporte Interativo. "We moeten op elk vlak alles geven. Als alles goed gaat, komt er opnieuw een comeback. Ik geloof in het team en in onze potentie. We hebben niets te verliezen en kunnen alleen maar winnen."



"Het wordt moeilijk, zeker omdat de achterstand groot is. Daarnaast is Juventus een geweldige ploeg. We zullen dus twee keer zo hard moeten lopen", vervolgt Neymar. "Het is dezelfde situatie als tegen PSG. We hebben één procent kans om door te komen. De resterende 99 procent bestaat uit werken en vertrouwen hebben. Als God het wil, dan zullen de doelpunten gaan vallen."