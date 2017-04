Luuk begrijpt keuze, Siem hoopt op steun voor broertje

8:59 – Na een lange periode met veel kritiek werd Luuk de Jong afgelopen zaterdag voor de eerste keer dit seizoen geslachtofferd bij PSV. Coach Phillip Cocu zette de spits op de reservebank bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, die door een late goal van Mike Havenaar met 1-1 gelijkgespeeld werd en het definitieve einde van de titelaspiraties betekende.



Siem de Jong mocht ten faveure van zijn broertje Luuk in de spitspositie beginnen. "Het is teleurstellend, maar ik kon zijn keuze wel begrijpen", zegt Luuk in De Telegraaf over het besluit van Cocu. "Ik had een fase waarin het wat beter ging maar tegen FC Twente en tegen Willem II waren het niet mijn beste wedstrijden en dan kiest de trainer voor jongens die wel in vorm zijn. Ik moet nu zorgen mijn oude vorm weer op te pakken", aldus de aanvoerder van PSV, dit seizoen goed voor acht goals in 31 eredivisieduels.



Broer Siem roept de fans van PSV op om vertrouwen te blijven houden in zijn broertje. "Luuk zal er alles aan doen om weer terug te komen. Maar ik hoop alleen dat hij daar steun in krijgt. Hij heeft twee jaar heel veel betekend voor PSV en dan hoop ik wel dat mensen hem blijven steunen en uit het dal proberen te helpen. Ik denk dat hij daar meer aan heeft", besluit Siem.