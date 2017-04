Alves heeft ondanks succes gemengde gevoelens

7:54 – Dani Alves houdt gemengde gevoelens over aan de laatste Champions League-avond. De Braziliaanse verdediger bereikte met Juventus de halve finale van het miljoenenbal, al ging dat wel ten koste van zijn oude club FC Barcelona. Na de 3-0 zege van vorige week in eigen stadion hield de Serie A-kampioen de Catalaanse club woensdag in de return op 0-0 in Camp Nou.



"Het was moeilijk, maar ik ben blij voor de club en mijn teamgenoten", aldus Alves. "Ik hou gemengde gevoelens over aan deze avond. Het geeft zoveel mooie herinneringen om hier weer te zijn en het is ook een apart gevoel om te zien dat je vrienden verdrietig zijn. Dat is pijnlijk, maar hoort er ook bij." Alves verruilde FC Barcelona afgelopen zomer voor Juventus.



Alves zocht samen met Juan Cuadrado Neymar op na het laatste fluitsignaal. "Ik zei hem dat dit bij het voetbal hoort", vertelt de verdediger. "Ik had hem al gezegd dat ik liever niet tegen Barcelona wilde spelen gezien alles wat we samen hebben meegemaakt, maar in deze situaties moet je die gevoelens opzij zetten. Iedereen heeft gestreden voor zijn club en Neymar hoeft niet droevig te zijn. Dit is gewoon een nederlaag en hij moet verder."