Dost met Sporting Portugal gelijk in kraker tegen Benfica

22 april 2017 – Bas Dost heeft met Sporting Clube de Portugal een punt overgehouden aan de kraker tegen Benfica. Scoren deed de Nederlandse spits eens niet, al speelde hij wel een belangrijke rol voor zijn ploeg. In het eigen Estádio José Alvalade hield Sporting koploper Benfica op 1-1.



Dost verdiende in de vijfde minuut een strafschop voor Sporting. De aanvaller, dit seizoen al goed voor 28 doelpunten in de Portugese competitie, werd neergelegd door Benfica-keeper Ederson en daarom ging de bal op de stip. Niet Dost zelf, maar Adrien Silva zette zich achter de bal en schoot raak.



Daarna leunde Sporting, waar Luc Castaignos op de bank bleef en Marvin Zeegelaar en Douglas afwezig waren, achterover. Het liet Benfica het spel maken, maar de bezoekers wisten voor rust niet te scoren. In de eerste tien minuten van de tweede helft kreeg Dost twee kansen om de voorsprong van Sporting te verdubbelen, maar hij had geen succes in de afwerking. In de 66ste minuut was het aan de andere kant wel raak. Victor Lindelöf knalde Benfica langszij uit een vrije trap (1-1). Dat bleek ook de eindstand, wat over de hele wedstrijd een terecht resultaat was.



Met 72 punten uit dertig wedstrijden staat Benfica bovenaan in de Portugese competitie. FC Porto kan zondag tot één punt naderen. Daarvoor moet de achtervolger thuis winnen van Feirense. Met 64 punten is Sporting de nummer drie van Portugal.