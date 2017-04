FC Barcelona moet Neymar definitief missen in Clásico

10:55 – Neymar komt zondagavond definitief niet in actie wanneer FC Barcelona op bezoek gaat bij Real Madrid. FC Barcelona meldt in een verklaring dat het de Braziliaan niet opneemt in de wedstrijdselectie omdat het onzeker is of hij wel kan spelen.



Neymar kreeg na zijn rode kaart in het competitieduel met Málaga een schorsing van drie wedstrijd opgelegd. Via het Spaanse sporttribunaal TAD probeerde FC Barcelona nog om de schorsing in te korten zodat de aanvaller wel kon spelen in de Clásico.



Er werd een speciale vergadering ingelast voor de kwestie. Omdat twee leden van het TAD niet aanwezig konden zijn, kwam er geen uitspraak. Daarop besloot Barcelona om de juridische strijd te staken en Neymar definitief buiten de wedstrijdselectie te laten. Real Madrid en FC Barcelona spelen om 20.45 uur tegen elkaar in het Estadio Santiago Bernabéu.