Locadia wil bij PSV blijven: "Ontwikkel me nog ieder jaar"

11:44 – Jürgen Locadia verwacht niet dat hij komende zomer vertrek uit Eindhoven. De aanvaller verlengde onlangs zijn contract en stelt dat er nog genoeg te leren valt bij PSV. HIj richt zich ook volgend seizoen weer op de positie van linksbuiten.



Locadia kan dit seizoen niet altijd rekenen op een basisplaats bij PSV. Hij kwam tot nu toe tot elf duels in de Eredivisie. In gesprek met De Telegraaf geeft hij duidelijkheid over zijn toekomst. "Ik blijf gewoon. Ik heb pas bijgetekend. Ik ontwikkel me hier nog elk jaar", zegt de 23-jarige aanvaller, die zich voorlopig richt op zijn rol als linksbuiten. "Ik blijf natuurlijk een spits en het liefst wil ik me daar ontwikkelen. Maar als ik bij een club als PSV als linksbuiten mag spelen, dan is dat een eer."



Mocht Luuk de Jong in de zomer wel vertrekken, dan schept dat mogelijkheden voor Locadia. "Ik weet niet wat er komend seizoen gaat veranderen. Of Luuk zal weggaan of blijven? Of ze een nieuwe spits zullen halen? Dat zal allemaal moeten blijken. Maar voor mijn gevoel ga ik als linksbuiten het nieuwe seizoen in", aldus de aanvaller.