ADO Den Haag speelt zich veilig, code rood bij Sparta

16:25 – ADO Den Haag is zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. Interim-trainer Alfons Groenendijk bekroonde met zijn ploeg de prachtige reeks van de laatste weken met een bevrijdende 0-1 zege op Het Kasteel tegen Sparta. Abdenasser El Khayati werd matchwinner met een fantastische uithaal.



Het verschil tussen de twee ploegen op de ranglijst was slechts vier punten in het voordeel van de Hagenezen, maar toch konden de bezoekers met veel meer vertrouwen toewerken naar de degradatiekraker. Sparta verloor de laatste vier duels, ADO hoorde bij de beste ploegen van de laatste weken met dertien punten uit zes duels. Bovendien beschikte trainer Groenendijk over Mike Havenaar, Aaron Meijers, Dion Malone en El Khayati in vorm, waar Alex Pastoor bijna geen lichtpuntje meer kon zien in zijn selectie.



NEC en Go Ahead Eagles lieten eerder deze speelronde al zien hoe moeilijk het is om een resultaat te halen wanneer de druk er vol op staat. Die lijn trok Sparta door op Spangen, er lukte voor rust nagenoeg niets bij de thuisploeg. Pas in de blessuretijd van de eerste helft veerden de Sparta-fans even op, bij het eerste schot op het Haagse doel van Thomas Verhaar (recht op doelman Robert Zwinkels). Het behield de fans op een uitverkocht Kasteel er niet van om hun ploeg met een striemend fluitconcert de kleedkamers in te sturen.



De ploeg van Alex Pastoor ging niet alleen met de hoon van de eigen supporters de kleedkamer in, maar ook met 0-1 achterstand. Abdenasser El Khayati had een vol Haags uitvak na tien minuten al doen ontploffen met een schitterend afstandsschot. Vanaf een meter of 25 joeg de creatieve middenvelder de bal vol in de kruising. Slechts de binnenkant van de paal mocht de bal even beroeren, doelman Roy Kortsmit had geen enkele kans.





El Khayati, de verpersoonlijking van de wederopstanding van ADO, was ook in Rotterdam de grote aanjager van zijn ploeg. Niet alleen zijn schitterende treffer illustreerde het kwaliteitsverschil met de spelers van Sparta, ook een aantal passes richting Sheraldo Becker waren van grote schoonheid. De rechtsbuiten kon echter geen beslissend vervolg geven aan de acties van El Khayati.



Becker miste zelf de bovenhoek na voorbereidend werk van de doelpuntenmaker, maar stelde Havenaar wel in staat om de 0-2 te maken. De Japanse spits koos na de halfhoge voorzet van Becker echter voor een poging met binnenkant voet (ruim over), waar een kopbal waarschijnlijk doeltreffend was geweest. Het was eigenlijk het enige verwijt dat ADO gemaakt kon worden, dat ze de wedstrijd na één helft nog niet beslist hadden.



Ook na rust drukten de bezoekers uit Den Haag niet echt door. Niet alleen bleven de kansen lang uit in de tweede helft, ook werd het veldspel een stuk minder bij de ploeg van Groenendijk. Daarnaast liet het Sparta iets meer ruimte om zelf wel wat te creëren en counterde het zelf met weinig overtuiging. De 1-1 leek dan ook dichter bij dan de 0-2.



Pastoor was ook al overgeschakeld op Plan B met Craig Goodwin en Mathias Pogba. De mogelijkheden kwamen er echter voor Denzel Dumfries (kopbal naast), Martin Pusic, David Mendes (schoten geblokt) en Stijn Spierings (venijnig schot net naast). Ondanks de druk van Sparta zat er niet één kans bij die doelman Zwinkels echt in problemen bracht.



Ook het slotoffensief leverde op Spangen niets meer op, waardoor ADO voor de tweede keer dit seizoen met 1-0 zegeviert tegen Sparta. De zes behaalde punten uit de onderlinge duels dragen bij aan de veilige status van de Haagse ploeg (35 punten uit 32 duels) en de nacompetitiekoers van de Kasteelbewoners (28 punten met nog twee duels voor de boeg). Voor Sparta is het nu echt code rood, de Rotterdammers blijven twee punten verwijderd van de veilige zestiende plaats.