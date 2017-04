Büttner: "Iedereen zit met z'n hoofd bij de bekerfinale"

17:39 – Vitesse kon Feyenoord zondag geen moment het vuur aan de schenen leggen. De koploper van de Eredivisie won zonder al teveel problemen met 0-2 in Arnhem. Volgens Alexander Büttner waren de gedachten van zijn ploeg al bij komend weekend, wanneer AZ de tegenstander is in de bekerfinale.



"Dat je de bekerfinale speelt, heb je ook verdiend. Iedereen zit ook met z'n hoofd bij de bekerfinale", zo geeft de linkspoot toe tegenover FOX Sports. "Maar dit is een wedstrijd op zich, wij proberen het Feyenoord moeilijk te maken. Nu moeten we gewoon de knop omzetten om de wedstrijd van het jaar te spelen en te proberen die beker binnen te halen."



Ploeggenoot en aanvoerder Guram Kashia vindt de aanstaande ontknoping in de beker geen reden voor het verlies. "We bereiden ons steeds voor op de volgende wedstrijd. De finale heeft niks te maken met dit duel. Dat is geen excuus. We hebben nu een week om ons voor te bereiden op de wedstrijd van ons leven."



"Feyenoord was duidelijk de betere ploeg in de eerste helft", vervolgt de verdediger. "We hadden er meer energie in moeten leggen. We maken het voor rust heel moeilijk voor onszelf."