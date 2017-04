Vlaar klaar voor finale: "Iedereen hier snakt naar een prijs"

17:55 – Na 1978, 1981, 1982, 2013 hoopt AZ zondag voor de vijfde keer in de historie beslag te leggen op de KNVB-beker. Ron Vlaar won die prijs zelf al een keer met Feyenoord, maar hoopt nu aan het feest te mogen met de club waar hij zijn opleiding genoot.



"Je hebt als speler niet zo veel kansen om een prijs te pakken, dus het zou heel mooi zijn als we daar zondag in slagen. Dat is waar iedereen naar snakt hier", vertelt de verdediger tegenover AZ Radio. De generale van de Alkmaarders voor de finale tegen Vitesse was in ieder geval hoopvol. Het knokte zich namelijk naar een 2-1 zege op FC Twente. "Iedereen ging met een goed gevoel naar huis. En met een goed gevoel naar volgende week."



Dat gevoel is niet alleen gebasseerd op het resultaat tegen FC Twente. "Ik denk dat we weinig weg hebben gegeven in de afgelopen twee wedstrijden. Dat is een bepaalde basis die een elftal vertrouwen geeft."