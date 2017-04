Strootman maakt openingstreffer bij galavoorstelling AS Roma

22:38 – AS Roma heeft maandagavond een overtuigende zege geboekt. Op bezoek bij Pescara werd er met 1-4 gewonnen mede doordat Kevin Strootman de openingstreffer voor zijn rekening nam. Overigens had de score nog een stuk hoger kunnen uitvallen voor Roma, terwijl ook Pescara de nodige mogelijkheden onbenut liet.



Al vroeg in de wedstrijd leek AS Roma op voorsprong te komen, maar de schitterende volley van Mohamed Salah werd onterecht afgevlagd wegens buitenspel. Ook Pescara was al vroeg dreigend. Een schot van Jean-Christophe Bahebeck werd van richting veranderd en belandde daardoor maar net op het doel. Buiten dat moment was het een en al Roma dat de klok sloeg. Edin Dzeko en Stephan El Shaarawy misten allebei meerdere grote kansen, terwijl Radja Nainggolan met een volley de lat trof.



Vlak voor rust viel de openingstreffer dan toch. Kevin Strootman kon op aangeven van El Shaarawy eenvoudig de 0-1 op het scorebord zetten. Een minuut later was het andermaal feest voor de Romeinen, Nainggolan zorgde ditmaal voor de vreugde. Na de pauze bleef Roma zeer overtuigend spelen al waren er ook wel kansen voor de thuisploeg. Salah zorgde direct voor de 0-3 en tekende niet veel later ook voor de vierde goal van AS Roma.



Ahmad Benali maakte tien minuten voor tijd nog de 1-4. In de wedstrijd gold die misschien als een treffer voor de eer, maar voor de Serie A was het doelpunt historisch. Het was namelijk de 48ste goal van de 33ste speelronde en zoveel werd er niet eerder gescoord tijdens een speelronde.



Pescara is door de nederlaag zo goed als gedegradeerd. Met nog vijf duels te gaan, is de achterstand op het momenteel veilige Empoli vijftien punten.