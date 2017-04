'KNVB vertraagt investeringen Korotaev in Roda JC'

9:12 – Aleksei Korotaev, de man die sinds het begin van dit kalenderjaar de nieuwe eigenaar van Roda JC Kerkrade is, wordt het bemoeilijkt om in zijn club te investeren. Dat wordt althans gezegd door diens woordvoerder, Antoine Casanova. De nationale voetbalbond zou onder meer druk doende zijn met een screeningsproces.



"Ook al heeft Aleksei nu slechts een minderheid, toch heeft de KNVB besloten om de aandelenoverdracht te onderzoeken. In mijn opinie is hij wat teleurgesteld in de houding en benadering van de KNVB", spreekt Casanova in De Limburger. Korotaev laat zich niet vaak in de publiciteit zien, iets wat Casanova mede door de voetbalbond komt. "De screening blijkt veel grondiger dan Aleksei had verwacht."



Korotaev's interesse in de club uit Kerkrade is onverminderd groot, zo weet Casanova. "Zijn passie voor sport en toewijding aan Roda JC blijven onveranderd." Twee competitieronden voor het sluiten van de markt staat Roda JC op een vijftiende plaats: de Limburgse club is slechts twee punten los van nacompetitieplaatsen. Op technisch vlak zal het één en ander veranderen: directeur Tom Caanen werd in een eerder stadium al naar huis gestuurd, coach Yannis Anastasiou neemt na dit seizoen zelf de benen.