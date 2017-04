Van den Brom: "Goed omgaan met alles-of-niets-wedstrijd"

18:17 – John van den Brom denkt dat AZ in de bekerfinale tegen Vitesse veel gaat hebben aan de ervaring die zijn ploeg opdeed in de Europa League. De trainer stelt dat beide teams elkaar niet veel ontlopen, maar hoopt dat de ervaren jongens in zijn ploeg de doorslag zullen geven.



Van den Brom speelde zelf als voetballer een bekerfinale in dienst van Vitesse. In de laatste minuut miste hij een strafschop waardoor PSV er uiteindelijk met de overwinning vandoor ging. Toen ik pas bij Vitesse - sc Heerenveen op de tribune zat, hoorde ik kreten als 'Jij hebt ons de eerste beker gekost'. Ik antwoordde dan met een lach dat ik binnenkort óók voor de tweede keer zal zorgen!", vertelt de trainer op de website van de KNVB.



Volgens Van den Brom zijn AZ en Vitesse aan elkaar gewaagd. De trainer hoopt dat ervaren spelers als Ron Vlaar en Tim Krul iets extra's kunnen brengen. "Daarnaast hebben wij eerder dit seizoen ook Europees tegen FC Zenit een alles-of-niets-wedstrijd gespeeld. We hebben toen laten zien dat wij hier goed mee om kunnen gaan. We zijn dit seizoen te wisselvallig geweest en voetbalden zelden sprankelend. Aan de andere kant zijn we goed op weg om al onze doelstellingen te halen. Als we de beker winnen, dan beleven we hier bij AZ straks allemaal een heerlijke zomer", besluit de trainer.