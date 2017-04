Robben evenaart Cruijff met tiende landskampioenschap

21:45 – Arjen Robben is op gelijke gekomen met Johan Cruijff. De aanvaller van Bayern München werd zaterdag voor de tiende keer in zijn loopbaan landskampioen en evenaarde daarmee het nationale record van de legendarische nummer veertien.



Robben won in 2003 met PSV zijn eerste landstitel. Daarna was hij ook succesvol met Chelsea (2005 en 2006) en Real Madrid (2008). Medio 2009 stapte de Groninger over naar Bayern München, waarmee hij in zijn eerste seizoen gelijk kampioen werd. In 2011 en 2012 moest der Rekordmeister het kampioenschap in de Bundesliga aan Dortmund laten, maar daarna heerst het in Duitsland. Zaterdag werd, met een 0-6 zege bij VfL Wolfsburg, de vijfde titel op rij binnengehaald.



Cruijff werd acht keer kampioen met Ajax, één maal met FC Barcelona en één keer met Feyenoord.