"Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse en deze zege nooit vergeten"

30 april 2017 – Met vijf doelpunten werd Lewis Baker topscorer van het KNVB Bekertoernooi. De Engelsman scoorde in de finale tegen AZ (2-0 overwinning voor Vitesse) weliswaar geen treffer, maar dat kon de dolblij middenvelder na afloop weinig schelen.



"In de jeugd van Chelsea heb ik al wat toernooien gewonnen, maar dit is wel even iets anders. Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse en zeker deze overwinning nooit vergeten", vertelt Baker na afloop in de catacomben van de Kuip. "Vitesse is een fantastische club en ik voelde dat ik iets moest terugdoen voor deze club. Gelukkig heb ik mijn aandeel gehad in deze historische bekerzege."



