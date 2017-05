Guardiola: "Het wordt een gevecht tot laatste speeldag"

10:05 – Manchester City leed zondag opnieuw puntenverlies in de strijd om de derde plaats in de Premier League, die aan het einde van het seizoen goed is voor rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van manager Pep Guardiola speelde met 2-2 gelijk bij laagvlieger Middlesbrough.



"De tweede helft was beter dan de eerste. We hadden moeite met hun counters en we konden onze draai niet vinden", zegt Guardiola tegen de BBC. "Het was zwaar, aangezien Middlesbrough knokt voor handhaving, maar wij hebben weer een kans onbenut gelaten. Het wordt een gevecht tot de laatste speeldag, want Manchester United en Arsenal doen ook nog mee."



Liverpool en Manchester City delen met 66 punten de derde plaats in de Premier League. Manchester United volgt met 65 punten op plaats vijf, Arsenal staat met een wedstrijd minder gespeeld zesde met zestig punten. De nummer drie van Engeland kwalificeert zich direct voor de groepsfase van de Champions League, de nummer vier gaat de vierde voorronde van het miljoenenbal in. De nummers vijf en zes moeten genoegen nemen met Europa League-voetbal.