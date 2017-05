Preview: Atlético wil afrekenen met Real-trauma in CL

12:00 – Wat vorig seizoen nog de finale van de Champions League was, is nu de halve finale van het miljardentoernooi. Beide ploegen kwamen elkaar de laatste jaren vaak tegen in Europees verband. Sinds 2013/2014 stonden Real en Atlético elk seizoen tegenover elkaar op het mooiste voetbaldecor van Europa.



Dat de Madrileense derby zo vaak terugkomt op het hoogste niveau is niet heel vreemd: bij Real Madrid staan minimaal elf sterren onder contract, terwijl coach Diego Simeone van Atlético een bijna onverslaanbare voetbalmachine heeft gemaakt. Real staat voor het zevende seizoen op rij in de halve finale van de Champions League, terwijl Atlético daar de afgelopen vier jaar driemaal in slaagde.



Eerdere ontmoetingen



In de Champions League spreken de statistieken heel duidelijk in het voordeel van Real Madrid. In 2014 en 2016 stonden de aartsrivalen tegenover elkaar in de finale. De eerste keer won Real na een doelpunt in de blessuretijd en drie goals in de verlenging met 4-1, terwijl de club daar in de laatste ontmoeting (afgelopen seizoen, in Milaan) strafschoppen voor nodig had. In het seizoen 2014/2015 kwamen de clubs elkaar al in de kwartfinale tegen. De heenwedstrijd eindigde in 0-0 en in het eigen Bernabeu wist Real na 178 doelpuntloze minuten eindelijk de ban te breken. Door de 1-0 zege werd de halve finale bereikt.



In de Primera División is het echter een heel ander verhaal. Van de laatste vijf ontmoetingen in de competitie won Atlético tweemaal. Twee keer werd er gelijkgespeeld en één keer trok Real aan het langste eind. De laatste keer dat de clubs elkaar troffen was enkele weken geleden, op 8 april. Het duel eindigde toen in 1-1 dankzij doelpunten van Pepe en Antoine Griezmann. Atlético laat daarmee zien dat het altijd een zeer lastige tegenstander is voor Real Madrid. Dat werd ook met een dikke stift onderstreept tussen maart 2014 en april 2015: toen bleef Atlético in negen opeenvolgende duels ongeslagen tegen Real Madrid



Doelpunten



Diego Simeone liet op de persconferentie weten dat hij verwacht dat Real Madrid sterk uit de startblokken zal komen en direct overgaat tot aanvallen. De trainer hoopt dat Atlético zal profiteren van de ruimte die dan ontstaat. Dat lijkt een goede tactiek te zijn, want in de Champions League scoort zijn ploeg opvallend vaak in de eerste helft. Maar liefst 38 procent van de doelpunten wordt gemaakt tussen de vijftiende en de dertigste minuut.



Voor Real geldt dat juist andersom. De ploeg van Zinedine Zidane kroop in de competitie dit seizoen al zeven keer door het oog van de naald door in de slotfase de winnende te maken en laat scoren is ook in Europees verband een kenmerk voor Real dit seizoen. De ploeg maakte 39 procent van zijn doelpunten in het laatste kwartier.



Carrasco keert terug, Real zonder Pepe

Atlético moet het dinsdag doen zonder Juanfran, Augusto Fernandez en Jose María Gimenez, zij kampen allen met blessures. Daarentegen kan Simeone wel weer beschikken over Yannick Carrasco. De Belg is weer hersteld van een schouderblessure. Bij Real ontbreekt de doelpuntenmaker van de laatste editie van de Madrileense derby: voor Pepe komt het duel nog te vroeg. Ook Gareth Bale is niet van de partij wegens zijn nieuwe kuitblessure.



De wedstrijd tussen Real Madrid en Atlético Madrid begint vanavond om 20.45 en is in een blog live te volgen via FCUpdate.nl.