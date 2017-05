Roda JC schort overname door gearresteerde Korotaev op

12:11 – Roda JC zet de overname van de Limburgse club door investeerder Aleksei Korotaev voorlopig on-hold. Dat heeft de club laten weten in een statement. Het besluit volgt nadat eerder op donderdag bekend werd dat de Rus sinds 10 februari in de gevangenis zit vanwege het het uitschrijven van een ongedekte cheque.



Roda verkeerde in het ongewisse over de arrestatie van Korotaev en werd pas woensdagavond op de hoogte gesteld. Daarop besloot de club gelijk in actie te komen. "Met de heer Korotaev zijn uitsluitend voorovereenkomsten getekend. Hierin heeft hij aan alle financiële verplichtingen voldaan. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaats gevonden. Dit betekent dat Frits Schrouff nog steeds 99,8 % van de aandelen van de club in zijn bezit heeft. Roda JC zet de beoogde overname van de club door de heer Korataev voorlopig on-hold", zo valt er te lezen in het statement.



Roda JC hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen over de situatie en gaat momenteel bezig met het uitzoeken van enkele zaken. Wat de gevolgen zijn voor komend seizoen, is nog niet duidelijk. "Speculeren over het budget voor komend seizoen is vooralsnog zinloos", schrijft de club.



Korotaev werd op 10 februari gearresteerd op het vliegveld van Dubai. Hij wordt verdacht van het uitschrijven van een ongedekte cheque.