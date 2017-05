ErediVisie: Amsterdam lacht (nu nog?) om Rotterdam

11:30 – Op het moment dat dit artikel gepubliceerd werd, had de Coolsingel eigenlijk vol moeten staan met uitzinnige Feyenoord-fans. Alles stond zondag al klaar voor een spetterend kampioensfeest, maar de Rotterdammers moesten alles afblazen op een doldwaze voetbaldag. Dat en meer in de voorlaatste editie van de rubriek ErediVisie in dit seizoen. Met emoties, afscheid nemende iconen, hoongelach en veel spanning.



Amsterdam lacht (nu nog) om Rotterdam

Het was ongelooflijk. Tickets voor de kampioenswedstrijd bij Excelsior gingen de afgelopen weken voor duizenden euro's over de toonbank. Je zou maar 6.000 piek hebben neergelegd om het drama in Kralingen bij te wonen. Tot verbazing van alles en iedereen ging Feyenoord met 3-0 onderuit op Woudestein, waardoor alle kampioensfestiviteiten geannuleerd moesten worden. Feyenoord bezweek tegen het gedreven Excelsior (nu zeker van lijfsbehoud) onder de druk, maar heeft volgende week thuis tegen Heracles een herkansing om alsnog kampioen te worden. Mede daarom stonden er zondagavond nog honderden fans bij De Kuip om de aangeslagen spelers een hart onder de riem te steken. Hoewel het in de binnenstad wel wat onrustig was, was dit een uitstekend gebaar.





"Ik kan wel huilen"

In de Johan Cruijff Arena dacht men dat er steeds een grap gemaakt werd, toen de tussenstand van Excelsior-Feyenoord doorkwam. Ajax, dat zelf met 4-0 van het inmiddels gedegradeerde Go Ahead Eagles won, heeft door het bizarre resultaat in Rotterdam weer een greintje hoop op het kampioenschap. Hoewel de focus komende week vooral op 'Lyon' zal liggen, konden Hakim Ziyech en Kenny Tete in ieder geval wel lachen om de gang van zaken op de andere velden.Deze trambestuurder in Amsterdam vond de verliespartij van Feyenoord ook wel mooi:Amsterdam moest lachen om Rotterdam, maar is het volgende week weer andersom? "Het komt sowieso goed", denkt Eljero Elia in ieder geval.

Vier jaar geleden keerde Ron Jans terug bij PEC Zwolle, de oude liefde waar hij ooit de jeugdopleiding doorliep en uitgroeide tot aanvoerder van het eerste elftal. De geboren Zwollenaar keerde als trainer terug bij de club en leidde PEC vervolgens naar grote successen. Ajax werd met 5-1 verslagen in de bekerfinale van 2014, alvorens de Johan Cruijff Schaal ook nog gepakt werd en er Europees voetbal gespeeld werd in Praag. Het tijdperk-Jans is nu bijna afgelopen. Even leek deze in mineur te kunnen eindigen, door een vroege rode kaart van Ouasim Bouy. Met de numerieke minderheid werd er echter een 2-1 zege uit het vuur gesleept tegen sc Heerenveen, waardoor direct lijfsbehoud een feit is. "Dit was mijn laatste thuiswedstrijd als trainer van PEC Zwolle, maar daar ging het niet om. We moesten in de Eredivisie blijven. Nu dit gelukt is, kan ik wel huilen. Ik ben zo blij hè. Dit is echt fantastisch. Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Ik zal dit nooit, nooit vergeten", zo sprak een geroerde Jans richting de fans, die een geweldig spandoek voor hem hadden gemaakt.





Spanning onderin, behalve bij Go Ahead

Door de 4-0 nederlaag bij Ajax komt het avontuur van Go Ahead Eagles in de Eredivisie na één seizoen alweer ten einde. Robert Maaskant heeft de club uit Deventer niet kunnen behoeden voor degradatie. Het betekent dat NEC, Sparta en Roda JC niet rechtstreeks naar de Jupiler League zullen afzakken, maar met elkaar zullen uitmaken wie er in de nacompetitie terechtkomen. Gek genoeg wonnen deze degradatiekandidaten stuk voor stuk hun wedstrijd. Taiwo Awoniyi knikte NEC naar een 2-1 zege op AZ, Martin Pusic ging namens Sparta van zero (missen enorme kans) naar hero (goal met stiftje) tegen Twente (1-0 winst) en Roda JC won door een late goal van Abdul Ajagun met 1-0 van Willem II. Daardoor staat Roda met 33 punten op de veilige vijftiende plaats en hebben Sparta en NEC 31 punten. Roda (Vitesse) en NEC (Heerenveen) hebben nog een lastig uitduel voor de boeg, Sparta sluit uit af tegen de gedegradeerde Eagles.



Meer dan verdiende erehaag

Sinds 1998 staat Jan Smit aan het bewind bij Heracles Almelo. Na het huidige seizoen legt het clubicoon zijn voorzittershamer neer, waardoor de laatste thuiswedstrijd van de reguliere jaargang in het teken stond van het afscheid van de preses. Met een klinkende 4-0 overwinning op ADO Den Haag werd het een mooie dag, al lijken de Heraclieden met de play-offs om Europees voetbal nog een mooi toetje van het seizoen te kunnen krijgen. De ploeg uit Almelo heeft op de slotdag aan één puntje genoeg. Het geeft de wedstrijd van volgende week tegen Feyenoord alleen nog maar meer lading en spanning. Plaatsing voor de play-offs zou voor Smit een afscheid in stijl betekenen. Dat heeft de beste man verdiend, vanwege zijn enorme verdienste voor de club. Een bekerfinale (2012) en Europees voetbal (2016), wie had daarvan kunnen dromen in Almelo? Overigens kon Smit zondag nog één keer in actie komen, omdat de wedstrijd tegen ADO door een slingerregen nog even stilgelegd werd en de voorzitter het publiek daarom moest toespreken.



Beelden van de respectvolle erehaag voor Smit:



– Slechts één uitploeg pakte dit weekend een puntje: PSV speelde met 1-1 gelijk bij Groningen– Kasper Dolberg is de eerste tiener met vijftien eredivisiegoals voor Ajax sinds Patrick Kluivert in 1995/1996 (via Opta)– Mimoun Mahi en Reza Ghoochannejhad hebben beiden al elf goals gemaakt in 2017