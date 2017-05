Man City komt goed weg door bizarre strafschop Mahrez

15:26 – Manchester City is zaterdagmiddag door het oog van de naald gekropen in de ontmoeting met Leicester City. De thuisploeg leek dure punten te verspelen en een 2-0 voorsprong uit handen te geven, maar kwam in de slotfase goed weg. Omdat een bizarre strafschop van Riyad Mahrez afgekeurd werd, stapte het team van Pep Guardiola toch met een 2-1 zege van het veld.



Wat er in de 78ste minuut in het Etihad Stadium gebeurde is zeer ongebruikelijk in het voetbal. Nadat Riyad Mahrez tegenstander Gaël Clichy omspeelde, maakte de verdediger van Man City een overtreding op de Algerijn. Scheidsrechter Robert Madley wees naar de stip en gaf Leicester een strafschop. Mahrez benutte het buitenkansje en wilde gaan juichen, maar zag Madley de goal terecht afkeuren. Mahrez gleed namelijk uit en raakte de bal daardoor twee keer, iets wat niet mag bij een penalty. Daardoor bleef Manchester City op een 2-1 voorsprong staan.





De thuisploeg was goed begonnen aan de wedstrijd, aangezien er na 36 minuten een 2-0 tussenstand op het scorebord stond. David Silva was de maker van de openingsgoal, basisklant Gabriel Jesus zorgde met een rake strafschop na iets meer dan een halfuur voor de 2-0. Hij stuurde keeper Kasper Schmeichel de verkeerde kant op. City leek zodoende een makkelijke middag tegemoet te gaan, maar Shinji Okazaki bracht de spanning nog voor de pauze terug. De Japanner nam een voorzet in één keer zijn pantoffel en verschalkte Willy Caballero met zijn schitterende volley. In de tweede helft kwam Leicester nog bijna langszij, maar de penalty van Mahrez werd dus afgekeurd.



Daardoor stijgt Manchester City naar de derde positie in de Premier League en blijft het in de race om een rechtstreeks Champions League-ticket. De ploeg speelt in de laatste twee speelronden tegen West Bromwich Albion (thuis) en Watford FC (uit).