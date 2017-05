ADO-speler naar Telstar, Willem II haalt hoofd opleiding

15:13 – ADO Den Haag heeft melding gemaakt van een uitgaande transfer. Jerdy Schouten trekt de deur van het Kyocera Stadion achter zich dicht en gaat bij Telstar aan de slag. In Velsen-Zuid heeft de offensieve middenvelder een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar, getekend.



Schouten kwam in 2008 in de jeugdopleiding van ADO terecht en stoomde door naar de eerste selectie van de Haagse eredivisionist. Op 10 december 2016 debuteerde hij de aanvallende middenvelder in de uitwedstrijd tegen NEC en later maakte Schouten ook nog zijn opwachting tegen Ajax en Feyenoord (beker).



Willem II

Er is ook nieuws te vermelden bij Willem II. Bastiaan Riemersma is de nieuwe hoofd jeugdopleiding van de Tilburgse club. Hij stapt over van PSV, waar hij in 2006 als jeugdcoach begon, en tekent voor drie jaar bij de Tricolores. Met de huidige hoofd jeugdopleiding Jan de Hoon wordt gesproken over de afwikkeling van zijn nog een seizoen doorlopende contract, zo meldt Willem II.