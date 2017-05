FC Twente laat Hölscher naar Go Ahead Eagles gaan

15:12 – FC Twente verwelkomt Tim Hölscher bij de start van het volgende seizoen niet op het trainingsveld. De Duitse middenvelder verruilt De Grolsch Veste voor de Adelaarshorst van Go Ahead Eagles. Hij tekent voor twee seizoenen in Deventer, zo hebben beide clubs bevestigd.



Tim Hölscher is een jeugdproduct van SG Gronau en FC Schalke 04 en werd in 2009 toegevoegd aan de jeugdopleiding van Twente. Daar debuteerde hij in 2012 in de hoofdmacht. In totaal kwam Hölscher, die in het seizoen 2014/2015 een half seizoen werd verhuurd aan Chemnitzer FC, tot 39 officiële duels voor Twente.



"Deze stap betekent voor mij een nieuwe periode in mijn loopbaan, nadat ik in 2009 naar Nederland kwam", zegt Hölscher op de website van Go Ahead. "Ik wil iedereen bij FC Twente bedanken voor de mooie tijd die ik daar heb gehad. Komend jaar ga ik er alles aan doen om van waarde te zijn in het team van Go Ahead Eagles. In de Jupiler League moeten we proberen uit de startblokken te schieten en met de steun van de fans meedoen om de bovenste plaatsen."