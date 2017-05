Jonker met vertrouwen naar play-offs: "Gaat ons lukken"

9:12 – Andries Jonker heeft er vertrouwen in dat VfL Wolfsburg zich gaat handhaven in de Bundesliga. De formatie van de Nederlandse trainer verloor zaterdag in de laatste speelronde met 2-1 bij concurrent Hamburger SV en werd daardoor veroordeeld tot het spelen van nacompetitie.



"We begonnen goed aan de wedstrijd en speelden zoals we wilden. De 0-1 was dik verdiend, maar een individuele fout leidde tot de 1-1, dat kan gebeuren op het hoogste niveau", aldus Jonker op de clubwebsite. "Tot de rust bleven we druk zetten, daar was ik blij mee. In het tweede bedrijf hadden we een fase van zes of zeven minuten waarin we veel overtredingen maakten rond ons eigen strafschopgebied. Dat gaf de HSV-fans de mogelijkheid hun club vooruit te schreeuwen."



In de 88ste minuut maakte HSV de beslissende 2-1. "Onze organisatie faalde voor de eerste keer en HSV deed wat het al zo vaak heeft gedaan in de slotfase van een wedstrijd: scoren", baalt Jonker. "We hebben er tot de laatste seconde voor gevochten en kregen nog een kans om te scoren, maar de uitzonderlijke keeper van HSV (Christian Mathenia, red.) voorkwam dat. Het was niet genoeg deze wedstrijd en we blijven achter met een enorme teleurstelling. Maar: het gaat ons lukken."