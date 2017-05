Hoger beroep afgewezen: Koscielny mist de FA Cup-finale

19:57 – Arsenal moet zijn seizoen aankomend weekend zien te redden door de FA Cup te winnen. De Londenaren moeten dat dan wel doen zonder sterkhouder Laurent Koscielny. De verdediger is geschorst voor de finale tegen stadsgenoot Chelsea.



De Fransman liep tijdens het competitieslot tegen Everton (3-1 overwinning) tegen een rode kaart aan. Koscielny en zijn club konden zich niet vinden in die beslissing van de arbitrage en gingen in hoger beroep, maar dat is afgewezen door een onafhankelijke tuchtcommissie.



Buiten Koscielny moet Arsenal nog twee spelers missen als het aanstaande zaterdag aantreedt op Wembley. Middenvelder Santi Cazorla en aanvaller Lucas Pérez liggen beiden in de lappenmand. Verder is de selectie van Arsène Wenger fit.