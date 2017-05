Koeman: "Ga op vakantie, maar hou mijn telefoon dichtbij"

8:41 – Ronald Koeman kende een goed eerste seizoen bij Everton. Achter de zes grootste clubs wisten The Toffees zich als best of the rest te plaatsen in de Premier League te plaatsen. Toch wil de Nederlandse trainer deze zomer zijn elftal versterken op de transfermarkt.



"Aan de ene kant neem ik wel een vakantie, maar als manager is dat heel anders dan speler, want we willen nu eenmaal een paar mooie transfers maken", vertelt de manager op de clubwebsite. "Ik zal mijn telefoon dicht bij mij houden, zodat we altijd kunnen overleggen of een vlucht kan pakken."



"Natuurlijk heb je een vakantie nodig en moet je even relaxen na een lang seizoen in de Permier League", vervolgt Koeman. "Inmiddels heb ik die ervaring wel als trainer en lukt het mij om goed op vakantie te gaan, maar ook al te denken aan het komende seizoen."



Het is Koeman en Everton in ieder geval duidelijk wat voor spelers ze willen halen. "Spelers die onze productiviteit verhogen, dat hebben we nodig. Als we goede zaken kunnen doen, dan zal ons team voor komend jaar echt heel sterk zijn."