Bosz: "Moeten eerlijk zijn: heeft het er niet ingezeten"

24 mei 2017 – Winst van de Europa League zat er vanavond in de finale tegen Manchester United niet in voor Ajax, zag ook coach Peter Bosz. In de Friends Arena in Stockholm werd het 0-2 voor de Engelse tegenstander.



"Als je de finale haalt, wil je hem ook winnen. Maar vandaag heeft het er niet ingezeten", aldus Bosz bij FOX Sports. Op de vraag waar Ajax het heeft laten liggen, antwoordde hij: "Je weet dat je tegen zo'n ploeg niet achter moet komen. Dat gebeurde wel. Weliswaar op ongelukkige wijze, maar het gebeurde wel."



"Het was een ingooi en vanuit die ingooi werd de bal van richting veranderd. Het schot was slap door het midden, maar André (Onana, red.) stond op het verkeerde been. Dan loop je achter de feiten aan en wordt het moeilijk. In de tweede helft zit je nog maar net, maar toen lag ie er al in", doelde Bosz op de 0-2. "Je weet dat één kans genoeg kan zijn. Die kregen we vlak voor tijd ook met Neres. Als je zo'n kans op 0-1 had gekregen, dan had er misschien nog van alles ingezeten. Maar we moeten eerlijk zijn: vandaag heeft het er niet ingezeten."



De speelwijze van Manchester United was niet ideaal voor Ajax, maar veel kon Bosz er niet aan doen. "Als hun keeper de bal lang naar voren speelt, dan kunnen we daar zelf niets aan doen. Bij hen ging alles lang. Dan spelen ze naar Fellaini. Dat wisten we, dus moesten we goed staan. Op zich zijn we daarmee niet in de problemen gekomen, maar het is niet het voetbal dat we zelf spelen", vervolgde Bosz. "Onze middenvelders werden kort gedekt, want ze wisten dat dit onze beste spelers zijn."



Na afloop vroeg Bosz nog wel één ding van zijn spelers, namelijk 'met de kop omhoog' de medaille ophalen. "Iedereen zit natuurlijk met een enorme teleurstelling, maar we moesten nog wel naar voren. Dat moesten we wel met de kop omhoog doen. Ik snap dat de teleurstelling heel groot is, dat is bij mij ook zo. Maar als je naar de hele campagne kijkt, dan moet je wel met de kop omhoog de medaille halen."