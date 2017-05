Grim beschikt over dertien internationals: "Verre van ideaal"

28 mei 2017 – Fred Grim werkte met het Nederlands elftal zondag de eerste training af in Portugal ter voorbereiding op de oefenwedstrijd tegen Marokko. De interim-bondscoach had de beschikking over dertien internationals en de rest sluit gefaseerd aan.



Dat hij enkele dagen voor de oefenwedstrijd over een klein groepje internationals beschikt, noemde Grim verre van ideaal. Een meevaller was dat Wesley Hoedt toestemming kreeg van Lazio om zondag al aan te sluiten bij Oranje. De verdediger is geschorst voor de laatste competitiewedstrijd van zijn ploeg. "Als speler wil je altijd voor je land uitkomen. Wesley heeft in dit geval zelf het initiatief genomen. Als bondscoach ben ik daar blij mee. Hij zou tegen Marokko in de basis kunnen beginnen. Hij is helemaal fit", aldus de bondscoach tegen FOX Sports.



Toch is de voorbereiding door de verschillende instroommomenten niet ideaal. "Als je met twaalf spelers afreist dan is dat verre van ideaal. Maar de situatie is nu eenmaal zo en daar gaan we het beste van maken", zegt Grim, die debutant Sergio Padt voor het eerst zag meetrainen. "Natuurlijk is het even wennen voor hem. Het is een grote stap als je van FC Groningen ineens bij het Nederlands elftal zit. Hij heeft een goed seizoen gedraaid en een aantal andere keepers konden niet komen."