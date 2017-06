Bravo niet bang voor concurrentie: "Blijf nog lang bij City"

16:30 – Manchester City haalde deze week doelman Ederson Moraes van Benfica. Daar had de Premier League-club maar liefst veertig miljoen euro voor over. Claudio Bravo kende een lastig seizoen bij City, maar zegt klaar te zijn om de strijd aan te gaan met de Braziliaan.



Bravo moest dit seizoen zijn plaats al regelmatig afstaan aan Willy Caballero. De Argentijn vertrekt echter bij Manchester City. In het nieuwe seizoen moet Bravo de concurrentiestrijd aangaan met Ederson. Een vertrek bij de club overweegt hij in ieder geval niet. "Mijn toekomst ligt nog altijd bij City. Vanaf de dag dat ik bij deze club kwam, wist ik dat dit ooit ging gebeuren. Op dit niveau zul je altijd concurrentie hebben", zegt de doelman in gesprek met AS Chile.



De doelman zegt verder gewend te zijn aan dit soort situaties. Bij onder andere het nationale team van Chili en FC Barcelona maakte hij hetzelfde mee. "Mijn hele leven is een competitie. Over zoiets maak ik me geen zorgen. In het voetbal is het nu eenmaal zo en zeker bij de grote clubs", benadrukt Bravo.