Zenit neemt na negen jaar afscheid van 'legende' Danny

10:56 – Zenit St. Petersburg neemt afscheid van icoon Danny. De Russen verlengen het aflopende contract van de 33-jarige Portugees niet. Danny speelde maar liefst negen jaar voor de topclub. Waar zijn toekomst ligt, is op dit moment nog onduidelijk.



Het afscheid van Danny wordt via de officiële kanalen van Zenit aangekondigd. Zenit is de vertrekkende middenvelder erg dankbaar. In het bericht wordt hij een 'echte legende' genoemd. Tevens krijgt Danny complimenten voor zijn doorzettingsvermogen. "Hij kreeg drie keer een kruisbandblessure. Andere spelers zijn genoodzaakt te stoppen, maar Danny kwam altijd terug", valt te lezen. "Ook leerde hij als een van de weinige buitenlandse spelers de Russische taal."



Waar zijn toekomst ligt, moet later blijken. Danny speelde eerder in zijn vaderland bij Maritimo en Sporting Portugal. Zenit nam hem in 2008 over van Dinamo Moskou. De Portugees pakte in Rusland drie keer de landstitel en de Super Cup. Ook won Danny de Europese Super Cup en tot twee keer toe de beker van Rusland.